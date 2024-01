Primavera, ROMA-LECCE 2-1: buona la prima del 2024 per i giallorossi. 90 minuti per Cherubini

Torna in campo la Roma Primavera che per la prima del 2024 ospita il Lecce campione in carica. Buona la prima dell'anno per i giallorossi, che vincono 2-1 e volano momentaneamente a -1 dall'Inter capolista. Due gol per tempo per la Roma, prima Louakima poi Misitano regalano i 3 punti, inutile il rigore salentino realizzato da Burnete. Torna al successo dopo il ko nel derby dunque la Roma. In campo per tutti i 90 minuti Cherubini, in odore di trasferimento alla Juventus.

IL TABELLINO

ROMA: : Marin; Louakima (73' D'Alessio), Keramitsis, Plaia, Oliveras (78' Golic); Mannini, Ivkovic (73' Ienco), Graziani (78' Cichella); Costa, Mlakar (60' Misitano), Cherubini.

A disp.: Razumejevs, Marazzotti, Guerrero, Bah, Nardin, Romano.

All. Federico Guidi

LECCE: Borbei; Pascalau, Pacia (76' Minerva), Esposito; McJannett, Vulturar, Samek (76' Davis), Helm (64' Vescan-Kodor); Daka (90' Jemo), Burnete, Agrimi.

A disp.: Lampinen-Skaug, Leone, Gromek, Luka, Kongslev, Jemo.

All. Federico Coppitelli

Arbitro: Giuseppe Rispoli. Assistenti: Giuseppe Cesarano - Antonio Aletta

Marcatori: 45' Louakima, 60' Misitano, 90'Burnete

Ammonizioni: Louakima (ROM), Pacia (LEC)