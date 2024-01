Primavera, Guidi: "Vogliamo difendere la Coppa Italia con tutte le nostre forze. Contro il Sassuolo sarà un match molto complicato" (VIDEO)

Federico Guidi, allenatore della Roma Primavera, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali del club alla vigilia della sfida contro il Sassuolo, in programma domani alle ore 14 e valida per i quarti di finale della Primavera TIM Cup. Ecco le sue parole: "Quando si affrontano partite secche, il punto di vista mentale e l'interpretazione della gara si avvicina a quanto richiesto dal professionismo, dove il risultato è estremamente importante e il lavoro è orientato al raggiungimento di esso. Partita molto molto complicata contro un avversario di grande struttura e idee. Sarà una sfida motivante da affrontare, voglia difendere la Coppa Italia con tutte le nostre forze".

Può la pazienza fare la differenza?

"Dobbiamo essere bravi a non farci innervosire in caso di eventi negativi, riuscendo a mantenere sempre la lucidità anche in caso di eventi positivi. La partita può durare 120 minuti e oltre, quindi la lucidità e la pazienza saranno fondamentali".

La partita già giocata contro il Sassuolo può essere utile in vista di domani?

"Nella partita di campionato abbiamo fatto la miglior prestazione della stagione per continuità di gioco e qualità, ma il Sassuolo ha giocatori importanti e ha saputo mettere a nudo le nostre lacune e sfruttare gli errori. Cercheremo di riproporre la qualità del gioco espresso nella partita di campionato, evitando di commettere quegli errori perché il Sassuolo non te li perdona".