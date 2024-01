Primavera, Guidi: "Contro il Milan servirà la miglior Roma. L'amichevole di Riad? Grande soddisfazione, c'è sinergia tra prima squadra e settore giovanile" (VIDEO)

Federico Guidi, allenatore della Roma Primavera, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali del club alla vigilia della sfida con il Milan, valida per la diciannovesima giornata di campionato e in programma domani alle ore 11. Ecco le sue parole.

Roma-Torino?

"C'era soddisfazione per come avevamo approcciato, nei primi 20 minuti avevamo chiuso il Torino nella propria area di rigore. Quando si affrontano squadre di livello e che riescono a speculare sui tuoi errori, non bisogna commettere errori di sufficienza o nelle scelte delle giocate. Abbiamo subito 5 tiri e sono tutti frutto di nostri errori, i ragazzi devono essere bravi a metabolizzare. In un percorso di un settore giovanile può accadere, ma dobbiamo migliore".

Nell’amichevole di Riad si sono messi in mostra tanti talenti della Primavera.

"C’è grande soddisfazione, ma nella Roma è sempre stata così. C'è grande sinergia tra prima squadra e settore giovanile. Avere la possibilità di fare quel tipo di esperienze vicino ai campioni della prima squadra è motivo di crescita e miglioramento".

Ora lo scontro diretto con il Milan.

"Il Milan, come il Torino, è una delle squadre costruite per vincere il campionato. Gioca un buonissimo calcio e ha talenti che sono titolari nelle nazionali giovanili. La squadra sta facendo un percorso eccezionale in Youth League. Sarà una gara difficile, servirà la miglior Roma per provare a portare a casa un risultato positivo”.