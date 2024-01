Proprio come il suo predecessore Josè Mourinho, anche Daniele De Rossi non fa mancare il suo supporto alla Roma Primavera. Il tecnico giallorosso, dopo il successo di ieri all'esordio contro il Verona, questo pomeriggio era al Tre Fontane per assistere alla sfida tra Roma e Torino. Con lui c'erano Nicola Zalewski e il papà Alberto De Rossi, per anni alla guida della Primavera.