Vittoria importante per la Roma Primavera di Federico Guidi che batte 2-1 il Lecce in casa e si porta momentaneamente al terzo posto in classifica, in coabitazione con il Milan. Di Louakima al 45' e Misitano al 60' i gol decisivi, inutile per gli ospiti il gol di Burnete al 90'. Ecco i migliori scatti della partita.