Roma Primavera, Guidi: "La gara contro l'Inter sarà un banco di prova per i miglioramenti delle ultime gare" (VIDEO)

Domani alle ore 11:00 la Roma Primavera di Federico Guidi scenderà in campo in casa dell'Inter per una gara di campionato. Ecco le dichiarazioni rilasciate dal tecnico dei giovani giallorossi ai microfoni dei canali del club:

"Sicuramente è un esame di maturità, giocheremo contro un avversario che sta facendo meglio di tutti, sono candidati ad essere protagonisti assoluti. Stanno giocando bene, hanno grande individualità. Per noi sarà un banco di prova per testare i nostri miglioramenti delle ultime partite"

I numeri testimoniano quanto ha detto sull'Inter, miglior attacco e miglior difesa. Come si affronta?

"Mi aspetto una partita difficile, come è normale che sia. L'Inter è sempre protagonista ed è destinata ad esserlo anche quest'anno. Mi aspetto coraggio e personalità dai miei ragazzi, come deve essere lo spirito di chi veste la maglia giallorossa, senza snaturarci contro un avversario di grande qualità. Affrontare l'Inter dev'essere uno stimolo".

La forza di questo gruppo: chi entra si dimostra sempre pronto di testa.

"Sono orgoglioso, assolutamente. Tanti di loro capiscono che non conta la quantità dei minuti, ma la qualità. Abbiamo un gruppo folto, in tanti soffrono perché stanno avendo meno minutaggio, ma quando giochi in squadre come la Roma è ovvio che ci sia difficoltà. Superare questi momenti ti fa diventare un professionista più forte e un giocatore migliore. La risposta che stanno avendo quelli che subentrano fanno capire che hanno recepito il messaggio e si stanno guadagnando maggior spazio in futuro".