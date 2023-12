Roma Primavera, Guidi: "Il derby si prepara da solo, sarà difficile e motivante" (VIDEO)

Domani andrà in scena alle 14.30 il derby del campionato Primavera 1 in casa biancoceleste. Alla vigilia della sfida il tecnico romanista Federico Guidi ha parlato ai canali ufficiali del club giallorosso: "Quando si prepara una partita come il derby non bisogna cercare le motivazioni, si prepara da sola contro un avversario di qualità e di grande struttura fisica, la Lazio è una squadra solida. Sarà una partita difficile, ma allo stesso tempo motivante da giocare. La squadra si è preparata bene e cercheremo di continuare a fare prestazioni che ultimamente ci stanno portando ottimi risultati".

Questo sarà un derby di alta classifica.

"Sì, è un campionato estremamente equilibrato e omogeneo nei valori. La partita arriva alla fine della prima parte della stagione, sono due squadre tra i primi posti in classifica. È importante in chiave classifica. Giocando bene con qualità e intensità è più semplice arrivare al risultato. Il nostro focus è sulla nostra prestazione".

La Roma arriva da 5 risultati utili consecutivi, il passo successivo è la continuità?

"Sì, in questi primi mesi di stagione la squadra ha sempre avuto continuità. Forse col Sassuolo, dove siamo usciti sconfitti, è stata la miglior partita giocata per continuità e qualità, solo episodi e ingenuità individuali non ci hanno permesso di vincere. E poi abbiamo sbagliato gli ultimi 20 minuti in casa con la Juventus. Sono molto soddisfatto della squadra, di come sta crescendo e di come i ragazzi stanno migliorando singolarmente. Non dimentichiamo che sul campo questi ragazzi sarebbero primi in classifica, perché ci sono stati tolti quei 3 punti di Empoli. Non dobbiamo mai dimenticarlo, il cammino dei ragazzi è importante e qualitativo".