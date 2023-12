Primavera, GENOA-ROMA 0-1 (15' Mlakar): segui in tempo reale. Giallorossi in vantaggio

Obiettivo continuità per la Roma Primavera di Federico Guidi, che vola in casa del Genoa per la 14° giornata di campionato per bissare il successo interno contro l'Atalanta. Il tecnico ha sciolto gli ultimi dubbi di formazione e ha deciso di puntare in avanti su Mannini e Marazzotti alle spalle di Mlakar. Fischio d'inizio alle 14:00 (diretta streaming su Sportitalia), queste le formazioni ufficiali:

IL TABELLINO

GENOA: Calvani; Scaravilli, Abdellaoui, Omar, Romano, Osayuki, Goncalinho, Arboscello, Sarpa, Cissé, Papadopoulos.

A disp.: Bertini, Ceppi, Tosi, Rossi, Bornosuzov, Natale, Ferroni, Meconi, Pittino, Thorsteinsson, Algueche.

All.: Agostini.

ROMA (4-3-2-1): Marin; Louakima, Golic, Plaia, Oliveras; D'Alessio, Cichella, Graziani; Mannini, Marazzotti; Mlakar.

A disp.: Razumejevs, De Franceschi, Ienco, Nardozi, Guerrero, Bah, Nardin, Mirra, Levak, Romano, Della Rocca.

All.: Guidi.

Arbitro: Antonio Di Reda. Assistenti: Cristiano Pelosi - Andrea Mastrosimone

Note: Recupero:

LA CRONACA DELLA PARTITA

Primo tempo

33' - Problema per Plaia, medicato a bordo campo dopo un contrasto duro.

27' - Roma vicina al secondo gol! Marazzotti sfiora il raddoppio: da buona posizione trova l'esterno della rete.

15' - GOL DELLA ROMA! Giallorossi in vantaggio. Punizione dall'out di destra, dopo una deviazione la palla arriva tra i piedi di Mlakar che buca Calvani.

13' - Salvataggio miracoloso di Abdellaoui in area di rigore: anticipato Graziani prima del colpo a rete.

10' - Papadopoulos ammonito.

8' - Ancora vicino al gol il Genoa, tiro che termina di poco a lato.

7' - Miracolo di Marin! Tentativo dall'out di sinistra da parte di Arboscello, il portiere giallorosso ha respinto a una mano.

6' - Un cross di Louakima si trasforma in una sorta di tiro che diventa pericoloso per Calvani che blocca.

1' - Inizia il match