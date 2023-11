Under 14 Pro, il derby è giallorosso: 2-1 alla Lazio, decide Vasta

Il derby si tinge di giallorosso: oggi a Trigoria è andata in scena la stracittadina del campionato nazionale Under 14 Pro, che ha visto la Roma trionfare per 2-1 contro i pari età della Lazio. In avvio Barbone porta in vantaggio i giallorossi, che nella prima frazione di gioco non sfruttano le tante occasioni create per il raddoppio. Nella ripresa Schettini di testa riporta il risultato in parità e firma l'1-1 per i biancocelesti di Tommaso Rocchi. Ma all'ultimo respiro Vasta sigla il 2-1 per la formazione giallorossa di mister Valerio D'Andrea che vale la vittoria.