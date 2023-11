Primavera, Guidi: "Roma-Juventus match estremamente qualitativo. Fiducioso che possiamo fare una grande prestazione" (VIDEO)

Domani alle ore 10:45 al Campo Agostino Di Bartolomei di Trigoria andrà in scena la super sfida Roma-Juventus, valida per la nona giornata del campionato Primavera 1. I giallorossi si trovano al quinto posto in classifica con 14 punti, mentre i bianconeri sono settimi a -1 dai capitolini. Queste le parole di Federico Guidi, allenatore della Roma Primavera, ai canali ufficiali del club: "Partita ostica, affrontiamo una delle squadre protagoniste del campionato. Quando c'è Roma-Juventus giocano calciatori che di grande prospettiva futura e di qualità. Mi aspetto una partita dai grandi contenuti tecnico-tattici. Quando affronti la Juventus le motivazioni non mancano mai, inoltre giochiamo in casa quindi proveremo a fare una prestazione più che positiva".

Campionato ancora aperto?

"Sì, è estremamente equilibrato. Milan e Inter sono quelle che stanno dando più continuità, ma la classifica è cortissima. Sappiamo quanto sia importante avere continuità e a parte il match con il Sassuolo, che dal punto di vista della prestazione è stata la migliore giocata ma siamo mancati, stiamo facendo bene e avendo continuità. In qualche situazione avremmo potuto fare meglio perché abbiamo il difetto di uscire dalla partita e dobbiamo correggerlo velocemente".

Come arriva la squadra a questa partita?

"Stiamo bene e veniamo da una grande prestazione a Monza. Ci siamo allenati con grande abnegazione e concentrazione poi quando c'è la Juventus non manca mai la motivazione. Ho grande fiducia sul fatto che possiamo fare una grande prestazione davanti ai nostri tifosi".