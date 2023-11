Primavera, CAGLIARI-ROMA 0-2 (3' Cherubini. 31' Mlakar): segui il match in tempo reale. Termina il primo tempo

Una vittoria per tornare nelle parti alte della classifica, per tornare in zona quarto posto. La Roma Primavera di Guidi al momento ricopre la nona posizione a pari punti con il Genoa e il Cagliari, oltretutto questi ultimi avversari di giornata, con il fischio di inizio del match atteso per le 11:00. I giallorossi non riescono a trovare continuità di rendimento e oggi potrebbe essere una buona occasione per fare un balzo in classifica. Il tecnico della Roma ha scelto di puntare su Costa, Mlakar e Cherubini in attacco. La gara sarà trasmessa in streaming sul sito di Sportitalia.

IL TABELLINO

CAGLIARI: Wodzicki; Arba, Idrissi, Carboni, Sulev, Cogoni, Malfitano, Mutandwa, Vinciguerra, Catena, Marcolini, Diego.

A disp.: Iliev, Renna, Conti, Pintus, Pulina, Achour, Balde, Franke, Konate, Casali

All.: Pisacane.

ROMA: Marin; D'Alessio, Keramitsis, Golic, Oliveras; Pisilli, Vetkal, Mannini; Costa, Mlakar, Cherubini.

A disp.: Razumejevs, Plaia, Cichella, Nardozi, Marazzotti, Bolzan, Reale, Ivkovic, Graziani, Bah, Nardin.

All.: Guidi.

Arbitro: Colaninno. Assistenti: Bernasso-Macchi.

LA CRONACA DELLA PARTITA

Primo tempo

45' - Finisce la prima frazione di gara.

32' - GOL DELLA ROMA. Bella azione della Roma! Oliveras scappa sulla fascia sinistra e serve un cross rasoterra teso e preciso per Mlakar che deve solo spingere in rete.

30' - Ancora vicino al gol Joao Costa. Cross basso dalla destra per il sinistro del numero 11: palla larga.

29' - Giallorossi ancora pericolosi sugli sviluppi di un calcio di punizione. Bel cross per D'Alessio che colpisce verso lo specchio: Wodzicki non si fa sorprendere.

25' - Punizione dai 30 metri per la Roma. Joao Costa prova la botta diretta: palla alta.

14' - Tenta la reazione il Cagliari, ma la difesa della Roma mura una conclusione dal limite dell'area.

3' - GOL DELLA ROMA. È Luigi Cherubini, il capitano dei giallorossi, a sbloccare il match con un tiro forte e preciso.

1' - Inizia il match