Roma Primavera, Guidi: "Mourinho è attento alla crescita dei ragazzi, è una fortuna lavorare con lui" (VIDEO)

Domani alle 14.30 la Roma Primavera è attesa in casa del Monza in campionato e alla vigilia del match il tecnico giallorosso Federico Guidi ha parlato ai microfoni dei canali del club: "Raramente non siamo riusciti a segnare, la squadra ha sempre segnato e col Milan è stata la prima partita in cui non è successo. Le scelte potevano essere differenti, ma sono state motivo di analisi, ci abbiamo lavorato e da domani dobbiamo fare vedere i miglioramenti".

Quali sono le insidie del Monza?

"Il Monza magari concede occasioni ma è pericolosa quando attacca, lo dicono le prestazioni che ha fatto. È una squadra che fa densità centrale, ha fisicità e giocatori esperti, è pericolosa nelle transizioni, tiri da fuori e palle inattive. Con tutto il rispetto per l'avversario, dobbiamo continuare il nostro percorso e vogliamo fare una prestazione di qualità per tornare a vincere sul campo".

L'esordio di Cherubini è l'ennesima soddisfazione di questo inizio di stagione, ha parlato con il ragazzo?

"Sì, è stato il coronamento di tanti sacrifici fatti. Come tantissimi altri, Cherubini ha meritato l'esordio perché so quanto teneva a questo sogno, che si è realizzato, e deve essere per lui e per gli altri motivi di spinta. La difficoltà è restare in prima squadra. Abbiamo avuto un'altra dimostrazione di avere a che fare con mister Mourinho, che è vigile e attento alla crescita dei nostri ragazzi e crede nel lavoro del settore giovanile. E soprattutto abbiamo la fortuna di lavorare con una società e un mister che tiene aperta la porta tra settore giovanile e prima squadra".