Primavera, ROMA-SAMPDORIA 1-1 (33' Lemina, 46' Keramitsis): segui in tempo reale. Grande avvio di ripresa per i giallorossi

La Primavera della Roma torna in campo oggi al Tre Fontane per la sfida contro la Sampdoria. Fin qui, la formazione allenata da Guidi ha raccolto 7 punti in 4 partite, con l'unica sconfitta sancita a tavolino dal Giudice Sportivo per eccesso di fuori quota nella gara con l'Empoli. Stesso bottino accumulato fin qui dai blucerchiati.

IL TABELLINO

ROMA (4-3-2-1): Marin; Louakima, Keramitsis, Golic, Ienco; Louakima, Pisilli (60' D'Alessio), Vetkal, Guerrero (45' Mannini); Pagano (60' Marazzotti), Cherubini; Misitano (45' Alessio). A disp.: Marcaccini, Plaia, Cichella, Bolzan, Reale, Ivkovic, Mlakar.

All. Federico Guidi.

SAMPDORIA (4-3-3): Scardigno, Porzi, Lotjonen, Costantino, Porcu; Chilafi, Conti (60' Dacourt), Valisena (60 Djalti), Chilafi: Lemina (54' Ntanda-Lukisa), Polli, Alesi. A disp.: Gentile, Uberti, Pellizzaro, Pozzato, Gomes Scarpino, Devic, Buyla, Balduzzi.

All. David Sassarini

Arbitro: Fabrizio Ramondino. Assistenti: Matteo Pressato - Marco Giudice

Marcatori: 33' Lemina (S), 46' Keramitsis (R)

LA CRONACA DELLA PARTITA

SECONDO TEMPO

59' - Pagano riceve sulla sinistra, entra in area, salta Lotjonen e prova il tiro, Scardigno respinge in corner.

49' - Alessio prova il tiro, respinge Scardigno.

47' - PAREGGIO ROMA. Calcio di punizione perfetto di Pagano per Golic, il quale di prima serve Keramitsis al centro dell'area che pareggia i conti.

46' - Al via la ripresa

PRIMO TEMPO

45' - Fine primo tempo

33'. Vantaggio Samp. Alesi sfonda a destra e serve Lemina a centro area, il quale porta avanti gli ospiti

32' - Pagano porta bene palla e serve ottimamente Pisilli. Il numero 8 si inserisce con i tempi giusti e calcia a botta sicura ma trova una grandissima risposta di Scardigno. Intervento decisivo del portiere blucerchiato.

20' - Ci prova Alesi dalla distanza, ancora bravo Marin a mettere in corner. Insiste la Samp.

17' - CI prova la Samp con Lemina, che da sinistra entra in area e calcia da posizione defilata sul primo palo: attento Marin.

14' - Grande occasione per Pisilli, che ci prova dal limite dell'area, di prima intenzione, scheggiando la traversa

10'- Gara abbastanza bloccata, i giallorossi non riescono a sfondare il muro doriano

2' - Prima occasione Samp: gran tiro dalla distanza di Conti, respinge Marin.

1'- Match al via