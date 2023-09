Under 18, Di Nunzio firma fino al 2026: per lui primo contratto da professionista (FOTO)

Continua il percorso di crescita con la maglia giallorossa del classe 2007 Alessandro Di Nunzio, fresco vincitore nella passata stagione del campionato Under 16. Come confermato dal sito infatti il giocatore avrebbe firmato oggi il suo primo contratto da professionista con la Roma fino al 2026. Questo inoltre dovrebbe portare a una promozione nella Roma Under 18 come sotto età, un segnale importante dopo la recente convocazione dell'Italia Under 17.

La notizia è stata ufficializzata anche dall'agente del giocatore Giovanni De Montis, che ha pubblicato su Instagram una foto insieme al ragazzo sorridente con la maglia della Roma.