Roma Primavera, Guidi: "Torino squadra ostica. Soddisfatti per D'Alessio e Mannini, una fortuna lavorare con Mourinho" (VIDEO)

Domani pomeriggio scende in campo anche la Roma Primavera che alle 15.00 sfiderà in trasferta il Torino nella quarta giornata di campionato. Alla vigilia del match il tecnico giallorosso Federico Guidi ha parlato ai microfoni dei cronisti: "Affronteremo una squadra molto forte, con giocatori strutturati e bravi tecnicamente, una squadra pericolosa sulle palle inattive. Sappiamo che da sempre il Torino è una squadra ostica, difficile da affrontare, ci servirà per testare il nostro momento e i nostri miglioramenti".

Passano le settimane, sta tornando a disposizione Oliveras. Cosa può dare alla squadra?

"È un ragazzo, come tanti in questo gruppo, con enormi potenzialità, ha talento e qualità tecnica. Come ha fatto la stagione scorsa fino a quando era a disposizione deve mettere al servizio della squadra le sua abilità. È migliorato tantissimo nella fase difensiva, mi aspetto un salto di qualità da lui nel riuscire a restare concentrato per tutta la durata della gara. Ha ampi margini di miglioramento. Sarà un valore per questo gruppo, può essere uno dei prospetti che può ambire al calcio dei grandi".

D'Alessio e Mannini convocati in Europa League in prima squadra, li ha sentiti?

"C'era grandissima emozione e soddisfazione, è una soddisfazione che si estende a tutto il gruppo e allo staff. Il nostro obiettivo è quello: cercare di convincere il mister a credere nei nostri ragazzi. E abbiamo la fortuna di lavorare in una società che crede ciecamente nel settore giovanile e di lavorare al fianco di mister Mourinho che crede, come ha dimostrato in questi anni, nei ragazzi del settore giovanile, soprattutto ha forza e voglia di osservarli quotidianamente e quando c'è la possibilità non chiude le porte tra prima squadra e settore giovanile, ma le apre".