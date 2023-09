Roma Primavera, Guidi: "Contro l'Empoli con entusiasmo e consapevolezza. Da migliorare concentrazione e scelte" (VIDEO)

Alla vigilia della sfida in casa dell'Empoli, valida per la seconda giornata del campionato Primavera 1, il tecnico della Roma Federico Guidi ha parlato ai microfoni dei canali di casa giallorossa. Le sue dichiarazioni: "Sono contento, c'è soddisfazione ad allenare questo tipo di gruppo. Stiamo preparando una partita difficile, anche l'anno scorso è stata una partita complicata. Conosciamo le difficoltà che troveremo ad Empoli, storicamente è un campo ostico, quindi ci stiamo preparando bene con l'entusiasmo e la consapevolezza di queste prime uscite".

Le prime partite servono anche per conoscere gli avversari. Che Empoli è?

"È una squadra con giocatori interessantissimi, sono rimasti alcuni 2004 e sono importanti. Hanno preso Corona, c'è Nabina Herculano ed altri. Sarà una squadra tra le protagoniste del campionato come sempre".

Dove deve migliorare questo gruppo?

"Nelle scelte. Ogni tanto sbagliamo scelte che ci precludono di finalizzare o concludere con più facilità. E poi la mentalità, ogni tanto tendiamo ad abbassare l'attenzione, a concedere occasioni agli avversari create non per loro bravura, commettiamo degli errori troppo elementari. Non devono accadere questi cali di concentrazione, è una cosa che mi fa imbestialire perché nelle partite difficili la squadra e i ragazzi hanno dimostrato di tenere alta la concentrazione per tutta la durata della partita. Devono mantenere questa mentalità non solo nelle partite importanti o nelle finali, ma in ogni gara e allenamento".