Primavera: il Giudice Sportivo non ha omologato il risultato di Empoli-Roma (COMUNICATO)

Nonostante la Roma Primavera di Federico Guidi abbia ottenuto sul campo il successo contro l'Empoli (3-5) nell'ultima giornata di campionato, non può ancora festeggiare definitivamente. Tramite un comunicato ufficiale infatti il Giudice Sportivo ha reso il risultato della partita sub iudice, a causa di un ricorso dei padroni di casa per la presenza in campo nei minuti finali di sette giocatori giallorossi classe 2004. Il regolamento infatti prevede che sul terreno di gioco ce ne possano essere al massimo sei più un fuori quota, con Guidi che nel finale ha sostituito il classe 2003 Louakima con Vetkal, nato nel 2004. In attesa di ulteriori novità, il risultato non è stato confermato.

