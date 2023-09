Primavera, Chesti operato alla caviglia destra: intervento perfettamente riuscito (COMUNICATO)

Federico Guidi dovrà fare a meno di Francesco Chesti per svariate partite. Come riportato dalla società giallorossa, il difensore della Roma Primavera è stato sottoposto nella giornata odierna a un intervento chirurgico alla caviglia destra in seguito alla lussazione dei tendini peronei. Ecco il report medico: "Nella mattinata di giovedì, il giocatore della Primavera, Francesco Chesti, è stato sottoposto a intervento chirurgico alla caviglia destra, per esiti di lussazione dei tendini peronei. L'intervento, eseguito dal Prof Santucci presso la clinica Villa Stuart, alla presenza dello staff sanitario dell’AS Roma, è perfettamente riuscito. Il calciatore inizierà quanto prima il programma di riabilitazione presso le strutture del Club".