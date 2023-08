Supercoppa Primavera, LECCE-ROMA 0-0: segui in tempo reale. Fine primo tempo, Roma pericolosa (FOTO)

Inizia la stagione della Roma Primavera, di scena questa sera alle 20.30 allo Stadio Via del Mare: i ragazzi di Federico Guidi affrontano il Lecce, campione d'Italia, in Supercoppa. Per contendere il trofeo ai pugliesi l'allenatore giallorosso si affida in attacco a Costa, Misitano e Cherubini mentre in mezzo al campo ritrova anche Pagano, reduce dall'esordio con la Roma di Mourinho contro la Salernitana in Serie A.

IL TABELLINO

LECCE: Lampinen; Dell’Acqua, Pascalau, Addo, Casalongue; Vulturar, McJannet, Gromek; Burnete, Corfitzen, Agrimi.

A disp.: Herceg, Gueye, Davis, Borgo, Zivanovic, De Vito, Perricci, Minerva, Hegedus, Gueddar, Vescan-Kodor.

All.: Coppitelli.

ROMA: Marin; Chesti, Golic, Keramitsis; Mannini, Pagano, Pisilli, Ienco; Costa, Misitano, Cherubini.

A disp.: Razumejevs, Kehayov, Plaia, Cichella, Marazzotti, Bolzan, Reale, Ivkovic, Mlakar, Graziani, Bah.

All.: Guidi.

Arbitro: Ermes Fabrizio Cavaliere. Assistenti: Vincenzo Pedone - Giovanni Dell'Orco. IV uomo: Adolfo Baratta.

Ammoniti: Mannini, Costa, Vulturar, Addo. Recupero: 3' pt.

?️ Il primo tempo della finale di Supercoppa Primavera TIM si chiude 0-0 ??#LecceRoma pic.twitter.com/Fg0qnuojy5 — AS Roma (@OfficialASRoma) August 22, 2023

LA CRONACA DELLA PARTITA

PRIMO TEMPO

48' - Finisce la prima frazione di gioco. Roma pericolosa in più occasioni ma il risultato non si sblocca.

46' - Ammonito Addo dopo un brutto scontro con Cherubini. Pareggiato il conto dei gialli tra le due squadre.

45' - Assegnati tre minuti di recupero.

40' - Grande occasione per la Roma! Cross preciso di Costa per Cherubini che da pochi metri non riesce a trovare lo specchio della porta.

38' - Prima ammonizione anche per i padroni di casa, con Vulturar che ferma irregolarmente Pisilli a centrocampo.

32' - Ammonito anche Costa per un brutto intervento in mezzo al campo.

29' - Ammonito Mannini per gli ospiti, primo cartellino della partita.

28' - Occasione per il Lecce: lancio lungo per Corfitzen che si inserisce nella difesa giallorossa ma si allunga il pallone favorendo l'intervento di Marin.

27' - Primo cooling break della partita.

22' - Problema fisico per Keramitsis, zoppicante. Il difensore greco, dopo aver ricevuto le cure mediche dello staff giallorosso, torna in campo.

12' - Roma vicina al gol! Cross dalla sinistra per il centro dell'area, Lampinen in uscita allontana il pallone e sulla respinta Pagano tenta la conclusione a botta sicura colpendo il portiere avversario.

3' - Subito pericolosa la Roma: buona parata di Lampinen su una conclusione ravvicinata di Misitano.

1' - Inizia il match: il primo pallone è battuto dalla Roma, oggi in divisa bianca.