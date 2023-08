Roma Primavera, Pagano: "Abbiamo messo la qualità e la rabbia che serviva per portare a casa la Supercoppa"

SPORTITALIA - Dall'esordio ufficiale in Serie A contro la Salernitana alla vittoria nella Supercoppa Primavera contro il Lecce. Per Riccardo Pagano è un momento magico e il giocatore lo ha confermato nell'intervista all'emittente televisiva: "C'è tantissima soddisfazione, soprattutto perché affrontavamo una squadra che in campionato ci aveva dato una bella batosta e non ce lo siamo dimenticati. Abbiamo messo la rabbia e la qualità che serviva per portare a casa il trofeo".

Raccontaci l'emozione per il debutto in Serie A.

"Quello che ho provato è una cosa indescrivibile, ringrazio il mister Mourinho per l'opportunità che mi ha dato e spero che me ne possa dare altre. Io continuo a fare quello che sto facendo, cercherò di convincere il mister dei grandi per avere altre opportunità".