Roma Primavera, Guidi: "Vinta la Supercoppa in maniera netta. Estremamente soddisfatto di ognuno dei ragazzi"

SPORTITALIA - Al suo secondo anno alla guida della Roma Primavera è riuscito subito a conquistare un altro trofeo, la Supercoppa Primavera in casa del Lecce. Federico Guidi ha parlato all'emittente televisiva al termine di questo importante successo: "C'è grande soddisfazione, i ragazzi meritano tanti complimenti. Penso che hanno giocato molto bene, hanno creato tantissimo, io ho cercato di proporre il mio calcio. Sono estremamente soddisfatto di ognuno di loro, hanno fatto una bella gara e hanno vinto in maniera netta questa Supercoppa".

Grande partita di Mannini.

"Assolutamente, per me è come se fosse un 2004. Già sul finire della scorsa stagione avevamo fiducia in lui, aveva fatto bene anche contro la Fiorentina nella scorsa fase playoff. Ha tantissimi margini di miglioramento".

Nel secondo tempo forse si è vista una squadra troppo leziosa?

"Avevamo il controllo del gioco ma spesso forzavamo la giocata, quando pensi che tutto sia semplice è lì che si innescano i problemi. Il Lecce ha giocatori di grande gamba e abilità e possono metterti in difficoltà in qualsiasi momento. Comunque ringrazio la società, il professor Vergine, Tiago Pinto e Mourinho che hanno un occhio vigile su questi ragazzi. Oltre ai due collaboratori che non erano qui con noi, ma col cuore sì".