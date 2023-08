Roma Primavera, Cherubini: "Contenti di aver portato la Supercoppa a Trigoria. La fascia al braccio è uno stimolo"

SPORTITALIA - La Roma Primavera vince la Supercoppa in casa del Lecce campione d'Italia in carica, grazie a un autogol del portiere Lampinen propiziato da un tiro da fuori di Cherubini. Il giocatore giallorosso è stato intervistato a fine partita dall'emittente televisiva: "L'importante è aver portato a casa questo trofeo, siamo un gruppo unito e siamo contenti di aver portato la Supercoppa a Trigoria. Siamo contenti di questa vittoria, per tutto lo staff e tutti i ragazzi come me che ci alleniamo e facciamo sacrifici insieme alle nostre famiglie per raggiungere risultati importanti. La fascia al braccio? Per me è uno stimolo per fare sempre meglio, è stata indossata da gente come Tripi, Faticanti, Pisilli, Pagano e Missori, sono contento di tenerla e onorarla finché sarò qui".