Primavera, Guidi: "Ripartiamo dall'entusiasmo della Supercoppa" (VIDEO)

Dopo il trionfo nella Supercoppa Italiana, inizia il campionato Primavera. Domani la Roma, che vede per il secondo anno di fila il tecnico Guidi sulla panchina, sfiderà al Tre Fontane la Fiorentina, guidata da un altro ex giallorosso, Simone Galloppa, dopo l'addio di Aquilani passato al Pisa.

Queste le parole di Guidi alla vigilia: "Dobbiamo essere maturi, come penso che i ragazzi cominciano ad essere. Sanno l'importanza della prima gara, vogliamo fare bene e migliorare. Abbiamo subito una squadra che sarà come sempre tra le protagoniste del campionato, servirà la massima concentrazione e trasformare quelle emozioni di Lecce in energia positiva per continuare a giocare come fatto in Supercoppa".

Dopo il Lecce, la Fiorentina battuta proprio in finale di Coppa Italia

"Erano le due squadre che nelle ultime partite ci avevano fatto più male. Oltre alla finale, con la Fiorentina è stata anche l'ultima di campionato"

Che campionato si aspetta anche per le variazioni di regolamento?

"Il campionato si sta avvicinando a quello che sarà la rivoluzione della prossima stagione in cui la Primavera tornerà ad essere a tutti gli effetti un campionato Under 20. C'è la possibilità di far giocare più fuori quota e sostituirli con altri fuori quota dalla panchina, esperienza e fatto fisico avranno un impatto maggiore. Ci sarà un anno in più di formazione per essere pronti alla prima squadra"