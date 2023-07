Lecco-Roma Primavera 1-1: gol di Falasca al 65', pareggia Doudou al 78'

Dopo l'amichevole contro il Cagliari di Claudio Ranieri, occasione in cui i giallorossi hanno regalato una maglia speciale al tecnico rossoblù, gli uomini di Federico Guidi hanno sfidato in amichevole il Lecco nel ritiro in Valle d'Aosta. Dopo un primo tempo povero di emozioni la Roma sblocca il risultato al 65' con una punizione di Falasca, che batte il portiere favorito anche dal forte vento. La partita resta equilibrata e al 78' arriva il pareggio del Lecco con Doudou che batte Marin con un bel tocco sotto.

LA CRONACA DELLA PARTITA

Secondo tempo

90' - Finisce la partita. Pareggio per 1-1 tra Lecco e Roma Primavera in una partita condizionata dal forte vento.

78' - Pareggio del Lecco. Bell'azione dei blucelesti con il neo entrato Doudou che batte Marin con un bel tocco sotto.

66' - Subito vicina al 2-0 gli uomini di Guidi con un bel tiro dal limite di Alessio, palla in calcio d'angolo.

65' - ROMA IN VANTAGGIO!! Punizione insidiosa di Falasca e palla che si insacca alle spalle del portiere.

63' - Tiro a giro di Zambataro dal limite, palla fuori ma non di molto.

48' - Ancora Mannini pericoloso per i giallorossi, tiro dal limite e bella parata del portiere.

46' - Al via la ripresa, tanti cambi da ambo le parti. Esordio assoluto per la Roma Primavera di Filippo Alessio, preso quest'estate dal Vicenza.

Primo tempo

45' - Fine primo tempo.

21' - Occasione per lo stesso Mannini che colpisce di destro ma trova il muro della difesa del Lecco.

19' - Primo cambio della Roma, esce Graziani ed entra Mannini.

1' - Al via il match.