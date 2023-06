Under 17, Roma-Milan 2-0: giallorossi in Finale Scudetto (FOTO)

La Roma Under 17 si giocherà lo Scudetto di categoria. I giallorossi hanno battuto 2-0 il Milan in semifinale: i gol di Bah al 32' e Della Rocca all'86' portano la squadra allenata da Marco Ciaralli in Finale Scudetto. La società giallorossa ha pubblicato una foto del gruppo festante sul proprio profilo Twitter.





