La Roma Primavera di Federico Guidi, che in questa stagione ha conquistato la Coppa Italia, si contenderà la Supercoppa con il Lecce, che ha vinto il campionato Primavera 1. Le due squadre si sfideranno martedì 22 agosto alle 20.30 allo Stadio Via del Mare per aggiudicarsi il trofeo. La gara sarà trasmessa in diretta TV su Sportitalia. Lo comunica la Lega Serie A con una nota ufficiale.

(legaseriea.it)

VAI AL COMUNICATO UFFICIALE