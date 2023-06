Semifinale Scudetto Under 16, Milan-Roma 1-3: a segno Cinti, Coletta e Panico. Domenica prossima il ritorno a Trigoria

La Roma Under 16 continua a dominare il campionato e quest'oggi ha battuto 1-3 il Milan nel match valido per l'andata della Semifinale Scudetto. I giallorossi hanno sbloccato la gara con Cinti e hanno successivamente blindato il risultato con i gol di Coletta e Panico. La rete di Perin ha però ridato qualche speranza ai rossoneri in vista del match di ritorno, in programma domenica prossima a Trigoria.