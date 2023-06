Roma Under 16, Falsini: "Non alleno per vincere ma per migliorare i ragazzi. Complimenti alla Fiorentina, è stata una finale molto equilibrata"

Gianluca Falsini, allenatore della Roma Under 16, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni della piattaforma streaming al termine della finale Scudetto vinta per 2-3 contro la Fiorentina. Ecco le sue parole.

FALSINI A DAZN

È diventata un'abitudine vincere.

"No, è una casualità. Non alleno per vincere, ma per migliorare i ragazzi. Sono contento per loro, per la società e per la mia famiglia, non per aver vinto lo scudetto. Faccio i complimenti alla Fiorentina, che ci ha messo in difficoltà. Non siamo stati la solita Roma, però la finale è sempre particolare. Ringrazio il direttore Vergine, che mi ha permesso di restare un altro anno. Ancora complimenti alla Fiorentina, che meritava di vincere quanto noi. La partita è stata molto equilibrata e, spero, bella da vedere".