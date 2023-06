FOTO - Roma Under 16, Arduini festeggia la vittoria dello Scudetto insieme al nonno Giancarlo De Sisti

La Roma Under 16 ha conquistato nella serata odierna il suo secondo scudetto consecutivo, battendo per 2-3 la Fiorentina grazie alle reti di Coletta, Cinti e Arduini. Proprio quest'ultimo ha festeggiato la vittoria insieme a suo nonno, ovvero la leggenda della Roma Giancarlo De Sisti. "Figli e nipoti di Roma… Il campione d’Italia Under 16 Giacomo Arduini insieme al nonno Giancarlo De Sisti", il messaggio che accompagna la foto pubblicata dalla società giallorossa su Twitter.





Figli e nipoti di Roma… ? Il campione d’Italia Under 16 Giacomo Arduini insieme al nonno Giancarlo De Sisti ?❤️#ASRoma pic.twitter.com/Pkq7bjQ7au — AS Roma (@OfficialASRoma) June 26, 2023