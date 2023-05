Roma Under 11: trionfo all'11° Torneo Internazionale Città di Rimini (FOTO)

Vittoria per i giovani giallorossi dell'Under 11: i pulcini 2012 della Roma hanno trionfato all'11° Torneo Internazionale Città di Rimini, andato in scena il 26, 27 e 28 maggio. I giallorossi di mister Luca Santucci hanno vinto dopo aver effettuato un percorso netto di sole vittorie sia nelle qualificazioni sia nelle finali e nell'ultimo atto hanno battuto l'Empoli per 3-2 e il Parma per 4-0. Dopo questa vittoria, la Roma succede all'Empoli nell'albo d'oro della competizione,

Questi i giallorossi scesi in campo: Davide Sgrigna, Luca Marini, Mattia Guerra, Francesco Bianchi, Alessandro Boschi, Cristian D’Eletto, Flavio Martire, Simone Turrini, Rayan Reguig, Federico Panattoni, Lorenzo Casolaro, Christian Presutti, Sebastian Frati e Brando Pelone.

La classifica finale del torneo:

1) A.S. Roma

2) Parma Calcio 1913

3) Empoli FC

4) Bologna FC

5) Accademia Internazionale Calcio

6) Torino FC

7) ACF Fiorentina

8) Alto Academy SSDARL

9) SSDARL Virtus Junior Stabia

10) US Sassulo

11) AC Giovani Fucecchio 2000

12) PCS Sanmichelese SSD

13) Spal

14) Rapid Lugano

15) Varesina Calcio

16) T.L. Soccer Broccostella

17) Vis Pesaro 1898

18) Accademia Rimini Calcio VB

19) Cesena FC

20) ACD Bastia 1924