Roma Primavera, Guidi: "La squadra è maturata. Col Sassuolo sarà difficile, è costruito per provare a vincere" (VIDEO)

Alla vigilia della sfida contro il Sassuolo, valida per la 31esima giornata del campionato Primavera 1 e in programma domani alle 15.00, il tecnico della Roma Federico Guidi ha parlato al canale del club giallorosso: "La partita con la Fiorentina in chiave classifica è stata di fondamentale importanza, contro un avversario forte e con 5 fuori quota in campo. Averla affrontata con gli ingressi di tanti ragazzi che durante la stagione avevano avuto meno opportunità è motivo di grande orgoglio e ci fa capire che il lavoro fatto dall'inizio della stagione è nella direzione giusta".

Domani contro un'altra squadra esperta ed è un altro scontro diretto. Il ricordo dell'andata dà un po' fastidio?

"All'andata è stata una partita in cui loro hanno meritato nettamente di vincere, noi venivamo da un virus che ci aveva colpito tutti e poi dall'impegno infrasettimanale in Coppa Italia con il Lecce, non eravamo arrivati nelle massime condizioni. Il Sassuolo è allenato bene, conosco molto bene l'allenatore, è una squadra come altre costruita per provare a vincere il campionato. Sappiamo che sarà difficile, ma noi vogliamo continuare a fare quello che stiamo facendo. Stiamo disputando anche partite differenti rispetto al girone d'andata, per mille motivi abbiamo fatto anche per scelta partite difensive e la squadra è maturata. Magari nel girone d'andata facevamo 4-5 gol in fase offensiva ma concedevamo gol che non dovevamo. La squadra è maturata in entrambe le fasi e può interpretare i momenti della partita anche in modo più maturo".

La maturazione è anche tattica, la squadra ha dimostrato di poter giocare sia a 3 sia a 4.

"Sì, è stata una scelta fatta in sinergia con la prima squadra e la società, anche per aumentare le conoscenze dei ragazzi. Il nostro obiettivo è proiettare i ragazzi nel calcio professionistico, quindi devono essere pronti fra poco al calcio dei grandi".