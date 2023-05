Roma Primavera, Guidi: "Fiorentina costruita per vincere. Vogliamo fare una bella prestazione nonostante le difficoltà numeriche" (VIDEO)

Federico Guidi, allenatore della Roma Primavera, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla vigilia della sfida contro la Fiorentina, valida per la trentesima giornata del campionato. Ecco le sue parole ai canali ufficiali del club giallorosso.

Roma-Fiorentina?

“C’è grande orgoglio per aver portato il trofeo a Trigoria. Dopo la Juventus ci siamo rituffati sul campionato, domani affronteremo una squadra costruita per vincere, anche in finale ci ha creato tanti problemi, ha giocatori abilissimi tecnicamente. Sarà una gara complicata. Ci prepariamo al massimo, convinti di fare una bella prestazione nonostante le difficoltà numeriche. Sono uscito orgoglioso da Torino, mancando tantissimi calciatori abbiamo dato un’opportunità a chi aveva giocato meno. Abbiamo messo in evidenza giocatori di grande prospettiva pur essendo 2006, c’è tanta soddisfazione per il progetto della Roma con i giovani”.

Cosa farà la differenza in questo mese?

“Penso che la faccia la forte motivazione, il mettersi in mostra e i sacrifici fatti. Dobbiamo aiutarci reciprocamente, stiamo affrontando avversari esperti e dobbiamo soffrire, dobbiamo ribattere con personalità per far male agli avversari”.