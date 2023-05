Roma Primavera, Guidi: "Contro la Sampdoria sarà difficile, mi aspetto una risposta dai ragazzi. Contenti di aver raggiunto i playoff" (VIDEO)

Federico Guidi, allenatore della Roma Primavera, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali del club in vista del match di domani contro la Sampdoria, valido per la trentaquattresima giornata di campionato. I giallorossi, sesti in classifica con 55 punti, affronteranno i blucerchiati, che si trovano in undicesima posizione a quota 44. Ecco le parole del tecnico della squadra capitolina: "Siamo contenti di aver raggiunto i playoff scudetto. Ora dobbiamo essere bravi ad affrontare l'ultima partita per aver chiaro il nostro tabellone, ma sarà anche un'opportunità per altri calciatori per mettersi in mostra e far capire i miglioramenti avuti in questa stagione. Sarà una partita importante come tutte le altre".

Si è fatto un'idea dei playoff?

"Si sono qualificate tutte le squadre che lo hanno meritato sia per la qualità del gioco espresso sia per le individualità messe in mostra. Sono rimaste fuori compagini importanti come Milan, Inter ed Empoli. Il campionato è stato livellato e omogeneo, tante squadre si sono giocate l'accesso ai playoff. Siamo estremamente contenti di esserci riusciti e non vogliamo fermarci. Davanti avremo avversari di indubbio valore. Inoltre siamo tra le squadre che hanno giocato con meno fuori quota e questo ci fa capire che i 2004 e i 2005 ci fanno ben sperare per il futuro".

Che gara si aspetta domani?

"Mi aspetto che sia una partita complicata, non sarà facile giocare alle 13 con 30 gradi. Dai miei ragazzi mi aspetto una risposta, voglio vedere i miglioramenti che mi hanno mostrato durante la stagione e durante gli allenamenti. Saremo esigenti, vogliamo curare la prestazione al massimo. Ogni partita è un'opportunità per crescere, migliorare e far capire le potenzialità di ognuno di loro".