Primavera, UDINESE-ROMA 1-1 (22' Iob, 35' Misitano, 66' Pagano): segui in tempo reale. Giallorossi in vantaggio

La Roma fa visita all'Udinese nella 33esima e penultima giornata del campionato Primavera 1. I giallorossi inseguono una vittoria in trasferta che manca addirittura dal 5 novembre, quando batterono 1-3 il Frosinone, e vogliono i tre punti per tornare, almeno momentaneamente, al quarto posto, superando Sassuolo e Juventus che giocheranno domani. Senza diversi giocatori, aggregati alla prima squadra, il tecnico Federico Guidi opta per un 4-3-1-2, con Cassano che agirà alle spalle di Misitano e Majchrzak.

IL TABELLINO

UDINESE: Mosca; Nwachukwu, Cocetta, Di Lazzaro; Iob, De Cresenzo, Castagnaviz (46' Scaramelli), Nuredini; Bozza; Lozza, Panagiotakopoulos.

A disp.: Di Bartolo Zuccarello, Pafundi, Olivo, Corsa, Barbaro, Bonin, Carretti.

All. Sturm.

ROMA: Del Bello; Louakima (63' Silva), Keramitsis, Chesti, Falasca; D'Alessio, Vetkal, Pagano; Cassano; Majchrzak (63' Ivkovic), Misitano.

A disp.: Baldi, Marin, Foubert-Jacquemin, Padula, Pellegrini, Ruggiero, Costa, Bolzan, Ienco, Cavacchioli, Cichella.

All. Guidi.

Arbitro: Kumara - Assistenti: Torrsean e Ferrari.

Marcatori: 22' Iob, 35' Misitano, 66' Pagano.

Ammoniti: 33' Chesti.

Recupero: 3' pt.

LA CRONACA DELLA PARTITA

Secondo tempo

66' - GOL! Udinese-ROMA 1-2! Rete di Pagano! Cassano penetra in area e scarica al limite per il numero 10 giallorosso, che apre il piattone e di prima batte Mosca sul primo palo.

63' - Prima e seconda sostituzione per la Roma. Escono Louakima e Majchrzak, entrano Silva e Ivkovic.

61' - Misitano controlla al volo il cross di Louakima e cerca di sorprendere Mosca con la punta, ma non trova la porta.

56' - Seconda frazione molto più bloccata rispetto alla prima.

51' - Inizio di ripresa senza grandi occasioni per le due squadre.

46' - SI RIPARTE! Comincia il secondo tempo di Udinese-Roma.

46' - Prima sostituzione per l'Udinese. Fuori Castagnaviz, dentro Scaramelli.

Primo tempo

45+3' - FINE PRIMO TEMPO: UDINESE-ROMA 1-1. A Iob ha risposto Misitano.

42' - Saranno tre i minuti di recupero.

35' - GOL! Udinese-ROMA 1-1! Rete di Misitano! Louakima prende il fondo e crossa sul primo palo per il numero 18, che di testa anticipa tutti e segna il pareggio giallorosso.

33' - AMMONITO Chesti.

27' - Ancora nessuna reazione da parte dei giallorossi dopo la rete subita.

22' - GOL! UDINESE-Roma 1-0! Rete di Iob! Di Lazzaro scappa sulla destra e crossa basso sul secondo palo per l'esterno sinistro, che spinge in porta la rete del vantaggio bianconero.

18' - PALO DI CASSANO! Il numero 11 riceve il cambio di gioco da parte di Chesti, punta la porta e calcia dal limite dell'area a incrociare, sbattendo sul legno.

10' - KERAMITSIS A UN PASSO DAL VANTAGGIO! Corner a uscire di Pagano e conclusione al volo del difensore giallorossa, che calcia alto di centimetri.

9' - Majchrzak va via sulla destra e tenta la conclusione, ma non trova la porta.

4' - OCCASIONE PER BOZZA! Il giocatore dell'Udinese controlla e calcia dal limite. Del Bello è reattivo e respinge.

2' - Cross sul secondo palo di Falasca e colpo di testa di Misitano. Conclusione imprecisa, che termina alta.

1' - CALCIO D'INIZIO! Comincia Udinese-Roma.