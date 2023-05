Primavera, SASSUOLO-ROMA 1-0 (12' Russo): segui in tempo reale. Al via la seconda frazione di gioco (VIDEO)

Obiettivo ritrovare continuità. È questo ciò che la Roma Primavera cercherà di fare quest’oggi alle ore 15 contro il Sassuolo nel match valido per la trentunesima giornata di campionato. I giallorossi, attualmente terzi in classifica a 51 punti, affronteranno i neroverdi, i quali si trovano -1 proprio dai ragazzi di Guidi. Non sarà un match facile per la Roma, che ha avuto un rendimento piuttosto altalenante nel 2023. Il Sassuolo, infatti, ha perso solamente una delle ultime 11 gare.

IL TABELLINO

SASSUOLO: Zacchi; Cinquegrano, Cannavaro, Miranda, Pieragnolo; Kumi, Casolari, Leone; Bruno; D’Andrea, Russo.

A disp.: Theiner, Scacchetti, Abubakar, Baldari, Ajayi, Lolli, Mata, Foresta, Tourè, Ryan, Mandrelli, Martini, Zaknic, Gori.

All.: Bigica.

ROMA: Baldi; Foubert, Silva, Chesti; Loaukima, Pisilli, Vetkal, D’Alessio; Cassano, Pagano; Padula (46' Misitano).

A disp.: Razumejevs, Marin, Ivkovic, Pellegrini, Ruggiero, Costa, Bolzan, Ienco, Cavicchioli, Cichella, Boldrini, Litti.

All.: Guidi.

Marcatori: 12' Russo.

Ammoniti: Silva (R), D'Alessio (R), Chesti (R).

LA CRONACA DELLA PARTITA

Secondo tempo

46' - Al via la seconda frazione di gioco con un cambio per la Roma: fuori Padula, dentro Misitano.

Primo tempo

45' - Fine primo tempo: Sassuolo 1-0 Roma.

41' - Traversa clamorosa di Pagano! L'attaccante calcia potentissimo su punizione, ma la palla si infrange contro la traversa.

34' - Cassano, uno dei più ispirati, prova a spaventare Zacchi, ma il portiere neroverde blocca.

33' - Fallo di Chesti su D'Andrea: ammonito.

29' - Punizione da buona posizione per la Roma dopo un fallo di Cannavaro. Batte Pagano, il portiere neroverde respinge in corner.

25' - Super giocata di Cassano, che mette in d'esterno per Padula, il quale spinge il pallone in rete da due passi. Il guardalinee, però, alza la bandierina: gol annullato per fuorigioco.

17' - Cartellino giallo per D'Alessio.

12' - Sassuolo in vantaggio con Russo, il quale approfitta di un grave errore di Russo e porta in vantaggio i suoi. Il portiere della Roma non ha trattenuto il tiro-cross insidioso e la palla è finita sui piedi di Russo, che ha segnato a porta vuota.

10' - Punizione pericoloso per il Sassuolo, ma la barriera respinge.

9' - Ammonito Silva.

1' - Al via il match.

PREPARTITA

14:48 - La Roma comunica la formazione ufficiale scelta da Guidi. Intanto i giallorossi sono in campo per il riscaldamento.