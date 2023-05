Primavera, ROMA-SAMPDORIA 0-2 (19' Uberti, 25' Ntanda): segui in tempo reale. Raddoppio blucerchiato (VIDEO)

La Roma affronta la Sampdoria nel match valido per la 34esima e ultima giornata del campionato di Primavera 1. I giallorossi devono conquistare i tre punti e sperare che non facciano altrettanto Juventus e/o Sassuolo per scalare la classifica di una o due posizioni e chiudere la stagione al quarto o al quinto posto, invece del sesto che al momento occupano. Il tecnico della Roma, Federico Guidi, deve fare a meno di diversi ragazzi, tra quelli aggregati alla prima squadra di José Mourinho per la sfida odierna contro la Fiorentina e quelli impegnati con l'Italia nel Mondiale Under 20. L'allenatore giallorosso cambia tanto rispetto all'ultimo turno, lasciando in panchina sia Cassano che Majchrzak, e schierando i suoi con quello che dovrebbe essere un 4-3-2-1, in cui si rivede Joao Costa, che affiancherà Cherubini alle spalle di Misitano. A centrocampo, invece, spazio al classe 2006 Mannini.

IL TABELLINO

ROMA: Del Bello; Louakima, Chesti, Silva, Falasca; D'Alessio, Ivkovic, Mannini; João Costa, Cherubini; Misitano.

A disp.: Razumejevs, Bellucci, Foubert-Jacquemin, Vetkal, Padula, Cassano, Pellegrini, Majchrzak, Ruggiero, Bolzan, Ienco, Cavacchioli, Cichella, Bah.

All.: Guidi.

SAMPDORIA: Scardigno; Cecchini Müller, Pozzato, Porcù, Ntanda, Ivanović, Savio, Uberti, Lötjönen, Peretti, Di Mario.

A disp.: Zorzi, Boni, Conti, Pellizzaro, Miettinen, Straccio, Caruana, Leonardi, Tozaj.

All.: Tufano.

Arbitro: Madonia - Assistenti Collu e Porcheddu.

Marcatori: 19' Uberti, 25' Ntanda.

LA CRONACA DELLA PARTITA

Primo tempo

34' - Misitano prova la sponda al volo per D'Alessio, ma la difesa della Samp intercetta e riparte.

25' - GOL! Roma-SAMPDORIA 0-2! Rete di Ntanda! Il blucerchiato calcia a giro con il destro dal limite dell'area e batte Del Bello, trovando il raddoppio ospite.

23' - PALO DI JOAO COSTA! Il numero 30 della Roma rientra sul sinistro e fa girare la conclusione sul secondo palo, ma colpisce la parte esterna del legno.

22' - CHE OCCASIONE PER MANNINI! Louakima prende il fondo e crossa sul secondo palo per il classe 2006, che, tutto solo, non trova l'impatto con il pallone di testa.

19' - GOL! Roma-SAMPDORIA 0-1! Rete di Uberti! Calcio di punizione dall'esterno a rientrare del giocatore blucherchiato, il quale fa partire un tiro-cross che non viene deviato da nessuno e beffa Del Bello.

13' - I giallorossi girano palla alla ricerca di spazi. Ritmo basso, però, finora.

7' - Falasca cerca Misitano in area, ma Scardigno esce e anticipa il centravanti della Roma.

1' - CALCIO D'INIZIO! Comincia Roma-Sampdoria.

PRE PARTITA

12:49 - Riscaldamento in corso per gli uomini di Guidi.