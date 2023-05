Primavera, Roma-Fiorentina: Mourinho presente al Tre Fontane (FOTO)

Lo aveva preannunciato ieri nel post partita di Roma-Inter e oggi ha mantenuto la promessa. José Mourinho è presente al Tre Fontane per seguire dal vivo Roma-Fiorentina, match valido per la 30esima giornata del campionato Primavera. Non è la prima volta che lo Special One assiste a una partita della squadra di Federico Guidi, anzi. Il portoghese, infatti, è presenza quasi fissa al Tre Fontane, dove si reca per scegliere quelli che lui definisce "i bambini" da promuovere in prima squadra, come accaduto ieri contro i nerazzurri a Missori e Pisilli.