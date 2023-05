Primavera, ROMA-FIORENTINA 0-1 (4' Di Stefano): segui in tempo reale. Comincia il secondo tempo

Allo Stadio Tre Fontane, la Roma di Federico Guidi ospita la Fiorentina di Alberto Aquilani nel match valido per la 30esima giornata del campionato Primavera. Il tutto sotto gli occhi di José Mourinho, presente in tribuna. Il tecnico giallorosso schiera i suoi con la difesa a quattro, con capitan Faticanti piazzato davanti in posizione di regista. Cassano è il trequartista, alle spalle delle due punte Misitano e Majchrzak. Assenti Missori e Pisilli, in campo ieri con la prima squadra contro l'Inter.

IL TABELLINO

ROMA: Del Bello; Louakima, Keramitsis, Chesti, Falasca; Pagano, Faticanti, D’Alessio; Cassano (40' Vetkal); Misitano, Majchrzak

A disp.: Baldi, Marin, Faubert-Jacquemin, Ivkovic, Padula, Pellegrini, Silva, Ruggiero, Bolzan, Mannini, Golic, Ienco.

All.: Guidi.

FIORENTINA: Tognetti; Gentile, Comuzzo, Lucchesi; Capasso, Berti, Amatucci, Harder, Kadoye; Di Stefano, Sene.

A disp.: Leonardelli, Dolfi, Elia, Scuderi, Biagetti, Vitolo, Presta, Favasuli, Caprini, Krastev, Vigiani, Ievoli.

All.: Aquilani.

Arbitro: Arena. Assistenti: Bonomo - Giorgi.

Marcatori: 4' Di Stefano.

Ammoniti: 14' Cassano, 41' Sene.

LA CRONACA DEL MATCH

Secondo tempo

46' - SI RIPARTE! Comincia il secondo tempo di Roma-Fiorentina. Nessun cambio per i due allenatori.

Primo tempo

45+3' - FINE PRIMO TEMPO: ROMA-FIORENTINA 0-1. Viola avanti con il gol di Di Stefano.

45' - Concessi tre minuti di recupero.

44' - CHE OCCASIONE PER LA ROMA! Misitano calcia al volo a botta sicura dall'interno dell'area, ma trova la grande risposta di Tognetti. Il pallone resta nella disponibilità prima di Pagano e poi di Falasca, che non riescono a girarlo in porta.

41' - AMMONITO Sene.

40' - Prima sostituzione per la Roma. Sembrava essere in grado di continuare, invece Cassano è costretto a lasciare il campo. Al suo posto Vetkal.

35' - Scontro aereo molto duro tra Comuzzo e Cassano. Tutto ok per i due giocatori, rimasti a terra qualche minuto.

31' - Sene riceve al limite dell'area e calcia con il sinistro, trovando una deviazione della difesa giallorossa.

26' - La Fiorentina si salva anticipando Majchrzak, che era pronto a battere a botta sicura di fronte a Tognetti.

20' - D'Alessio imbuca per Majchrzak, anticipato dall'ottima uscita bassa di Tognetti.

14' - AMMONITO Cassano.

4' - GOL! Roma-FIORENTINA 0-1! Rete di Di Stefano. Percussione dell'attaccante viola, che entra in area e batte Del Bello sul primo palo.

1' - CALCIO D'INIZIO! Comincia Roma-Fiorentina.