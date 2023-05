Primavera, JUVENTUS-ROMA 1-1: fine primo tempo. Pareggio di Majchrzak

Reduce dal successo in Coppa Italia, con la vittoria per 2-1 ottenuta ai supplementari contro la Fiorentina, la Roma Primavera torna a sfilare in campionato. Trasferta in casa della Juventus per la squadra di mister Guidi impegnata a mantenere uno dei posti validi per partecipare ai playoff per l'assegnazione del titolo. Attualmente, infatti, i giallorossi sono al 4° posto e con un successo potrebbero agganciare proprio la Fiorentina in terza posizione. La Juventus, invece, è 7a, 4 punti sotto il Frosinone.

IL TABELLINO:

JUVENTUS: Daffara; Savona, Huijsen, Muharemović, Turicchia; Maressa, Bonetti (C), Hasa, Boende; Mancini, Yıldız.

A disposizione: Vinarčík, Fuscaldo, Valdesi, Rouhi, Doratiotto, Turco N., Mbangula, Turco S., Srdoč, Anghelè, Moruzzi, Bassino.

Allenatore: Montero.

ROMA: Del Bello; Missori (C), Pellegrini, Chesti, Falasca; Pisilli, Ivković, D'Alessio; Cassano; Majchrzak, Misitano.

A disposizione: Baldi, Bellucci, Foubert-Jacquemin, Vetkal, Padula, Silva, Ruggiero, Louakima, Bolzan, Mannini, Golič, Ienco.

Allenatore: Guidi.

Arbitro: Andreano di Prato

CRONACA DELLA PARTITA:

PRIMO TEMPO:

46' - Dopo 1' di recupero, squadre negli spogliatoi.

40' - Secondo giallo nelle fila della Juventus: stavolta è per Bonetti.

37' - GOL DELLA ROMA! Pareggia i conti Majchrzak con un tiro di sinistro.

18' - Prima ammonizione della partita che finisce sulla fedina di Muharemović.

12' - Gol della Juventus. In vantaggio i bianconeri grazie alla rete di Boende.

1' - Calcio d'inizio affidato ai giocatori della Juventus.