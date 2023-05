La Roma Primavera maschile e femminile premiate in Campidoglio

Questa mattina le squadre maschile e femminile della Roma Primavera sono state premiate in Campidoglio nell'Aula Giulio Cesare dalla Presidente dell’Assemblea Capitolina Svetlana Celli e dai consiglieri capitolini Daniele Parrucci e Federico Rocca. La formazione maschile ha conquistato la Coppa Italia, mentre la femminile il campionato. Durante l'evento sono intervenuti anche il consigliere Nando Bonessio e i dirigenti della Roma Francesco Pastorella, Vincenzo Vergine e Betty Bavagnoli.

“E’ un anno particolarmente bello per l’As Roma - ha affermato Svetlana Celli -. Dopo la finale di Europa League e lo scudetto della prima squadra femminile, anche il titolo tricolore e la Coppa Italia per le formazioni primavera femminile e maschile. Le vittorie del settore giovanile, il futuro della Roma, testimoniano quanto la società e il suo management stiano lavorando bene anche in prospettiva. Il percorso sportivo sia sempre segnato da lealtà e rispetto. Diventerete campioni se conserverete e porterete con voi principi sani che vanno oltre la bravura e le doti tecniche. Siete e sarete un esempio per tanti altri giovani e per tante ragazze. Abbiate la responsabilità di comportamenti, in campo e fuori, sempre positivi”.