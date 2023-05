FOTO - Il sedicenne Ricky Solbes del Defensa y Justicia in prova a Trigoria

La Roma è alla ricerca di nuovi calciatori per rinforzare le squadre dei settori giovanili. Come riportato da SportsCenter ESPN, il sedicenne Ricky Solbes, attualmente in forza al Defensa y Justicia, è in prova a Trigoria. L'attaccante è uno dei talenti più puri della Primavera del club argentino e ha già racimolato alcune convocazioni in prima squadra nonostante la giovane età. Solbes ha superato le visite mediche e si è allenato con i giallorossi, ma per il momento non ha firmato alcun contratto.

✅ Ricky Solbes, que había saltado varias categorías para escalar a Reserva, con sus 16 años se encuentra en Italia y ya pasó la revisación médica en AS Roma. ?? Habría sido consensuado y con el permiso de Defensa y Justicia, pero el "Apache" nunca firmó su vínculo con el club. pic.twitter.com/RWE237sPKG — SOLO DEFENSA (@solodefensaok) May 16, 2023