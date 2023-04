Roma Primavera, Guidi: "La vittoria della Coppa Italia deve essere una spinta, con la Juve servirà spirito di sacrificio" (VIDEO)

Dopo aver vinto la Coppa Italia battendo in finale la Fiorentina, domani alle 20.00 la Roma Primavera tornerà in campo e affronterà la Juventus in campionato. Alla vigilia della sfida il tecnico giallorosso, Federico Guidi, ha parlato ai canali del club: "La vittoria della Coppa Italia è una fortissima emozione. Sono emozioni che ti ripagano di tanti sacrifici. C'è tanto orgoglio per aver riportato a Trigoria un trofeo. Sono felice per i ragazzi, so quanto ci tenevano e quanti sforzi hanno fatto per raggiungerlo".

La festa può essere una carica in più per il finale di stagione?

"Assolutamente. Dobbiamo essere bravi a portarci dentro questa emozione. Queste emozioni devono aiutarci a spingere nel finale di stagione, ci saranno tutti scontri diretti decisivi in chiave classifica. Dopo il trofeo non dobbiamo sederci, ma alzare l'asticella e puntare le finali scudetto".

Ora c'è la Juventus.

"È una squadra costruita per provare a vincere e per arrivare alle finali, come avversari avremo anche tanti ragazzi che hanno affrontato un campionato di Serie C con la Juventus Under 23. Il livello è molto alto, dobbiamo resettare subito la vittoria e concentrarci. Servirà grande spirito di sacrifico, cercheremo di fare un risultato importante. È una partita difficile, prestigiosa e importante in chiave playoff".