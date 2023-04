Roma-Inter Primavera, Faticanti: "Vogliamo essere protagonisti e non subire l'avversario" (VIDEO)

Prima del fischio di inizio di Roma-Inter, semifinale di Coppa Italia Primavera in scena alle 15.00 al Tre Fontane, il capitano della Roma Giacomo Faticanti ha parlato ai media del club giallorosso: "Mi aspetto una bella partita, in cui entrambe le squadre giocano a viso aperto. Vogliamo incidere, essere protagonisti, non subire l'avversario e tenere il possesso palla il più possibile. È la partita che abbiamo preparato e siamo fiduciosi".

Ti aspetti un atteggiamento diverso o sarà simile ad una partita come quella in campionato?

"Mi aspetto la stessa partita, sono due squadre che cercano di guadagnarsi una finale. Entrambe giocheranno per vincere e vedremo chi sarà la più forte".

Il Tre Fontane pieno può essere un fattore?

"Sì, è uno stimolo. Lo vediamo ogni domenica all'Olimpico quando la Roma gioca davanti a 60mila tifosi, in proporzione ci darà una spinta importante".