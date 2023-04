Primavera, VERONA-ROMA 2-0 (6' Caia, 8' Bragantini): segui in tempo reale. Avvio in salita per i giallorossi (VIDEO)

La Roma Primavera torna in campo a Verona con l'obiettivo di ottenere i tre punti per scavalcare momentaneamente il Frosinone al secondo posto (ciociari in campo domani alle 15) e provare a riavvicinarsi al Lecce capolista. Il tecnico giallorosso Federico Guidi conferma la difesa a tre con Pellegrini, Chesti e Silva davanti a Dal Bello. Missori e Oliveras agiscono sulle due fasce, con Pisilli e Faticanti in mezzo al campo. Cassano e Cherubini accompagnano Majchrzak, unica punta.

IL TABELLINO

VERONA: Boseggia; El Wafi, Matyjewicz, Ebengué; Bragantini, Joselito, Rihai, Bernardi; Florio, Cazzadori; Caia. A disp.: Marchetti, Toniolo, Schirone, Larsen, De Franceschi, D'Agostino, Zorom, Nitri, Furini, Dias Patricio, Diao Balde, Nwanege. All.: Sammarco.

ROMA: Del Bello; Pellegrini, Silva, Chesti; Missori, Pisilli, Faticanti, Oliveras; Cherubini, Cassano; Majchrzak. A disp.: Baldi, Razumejevs, Ivkovic, Vektal, Padula, Misitano, D'Alessio, Ruggiero, Louakima, Falasca, Graziani, Bolzan, Mannini, Golic. All.: Guidi.

Arbitro: Pascarella - Assistenti: Sicurello e Morotti.

LA CRONACA DEL MATCH

Primo tempo

6' - Raddoppio Verona. Bragantini, dai 30m batte Del Bello: la sfera colpisce la parte interna della traversa e finisce sotto al sette

3' - Vantaggio Verona .Caia dal limite controlla, prende la mira e, di destro, calcia a rete. La conclusione, a giro, del numero 9 gialloblù trafigge, sotto il sette alla destra, l'estremo difensore giallorosso, Del Bello

1' - Match al via

IL PREPARTITA

10:49 - La Roma annuncia la propria formazione. Riscaldamento in corso per i giallorossi.