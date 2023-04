Golic: "Allenarmi con la prima squadra un'emozione incredibile. Non potevo crederci"

Lovro Golic, difensore classe 2006 arrivato l'estate scorsa in giallorosso dal Domžale per rinforzare la formazione Under 17, ha rilasciato un'intervista al portale sloveno. Ha parlato dell'emozione della chiamata per l'allenamento con la prima squadra. Queste le sue parole:

"Quando l'ho scoperto, è stata una sensazione incredibile. Il 'team manager' mi ha chiamato e mi ha detto che domani mattina andavo ad allenarmi con Mourinho. All'inizio gli ho chiesto se avesse chiamato il giocatore giusto. Semplicemente non potevo crederci. Quando sono entrato in campo, Mourinho ha chiesto a Paulo Dybala cosa pensasse di me. Dybala ha detto che sembro un vero muro. Quando Mourinho gli ha detto che avevo 16 anni, ha tenuto la testa e non poteva crederci. Nemmeno Tammy Abraham riusciva a credere che fossi così giovane. Ha detto che sembro avere vent'anni"

(sportklub.info)

