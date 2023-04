Coppa Italia Primavera: Fiorentina-Roma in programma il 25 aprile a Salerno

Dopo aver superato l'Inter in semifinale, la Roma Primavera di Federico Guidi affronterà in finale di Coppa Italia la Fiorentina di Alberto Aquilani: la sfida si giocherà il 25 aprile allo stadio Arechi di Salerno. Lo comunica la Lega Serie A: "Sarà lo stadio "Arechi" di Salerno ad ospitare la Finale di Primavera TIM Cup Fiorentina-Roma, che andrà in scena il 25 aprile alle ore 20.30.

I giallorossi sono arrivati all'ultimo atto della competizione dopo aver sconfitto 1-0 l'Inter in semifinale, mentre la Fiorentina, alla sua quinta finale consecutiva, ha superato 3-2 il Genoa. La formazione allenata da Alberto Aquilani cercherà di conquistare il suo quinto titolo consecutivo, l'ottavo complessivo. Per la Roma sarebbe invece il sesto successo in Primavera TIM Cup".

