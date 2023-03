Roma Primavera, Guidi: "Empoli organizzato, la strada maestra è sempre la prestazione" (VIDEO)

Alla vigilia della sfida di campionato contro l'Empoli, in programma domani alle 14.00, il tecnico della Roma Primavera Federico Guidi ha parlato ai canali ufficiali del club: "L'importante è continuare a far vedere quello che abbiamo fatto con il Napoli, dopo i primi 15-20 minuti la squadra si è sciolta e ha ritrovato fiducia. Durante la settimana la squadra si è allenata bene, sono fiducioso che la squadra possa esprimere quello che è riuscita a fare tante volte".

All'Empoli è difficile far gol, bisogna avere pazienza.

"È una squadra estremamente organizzata, ogni anno è difficile da affrontare. Ha qualità e gioca bene, da gennaio ha inserito giocatori con potenzialità ed esperienza. Ha anche giocatori che stavano facendo esperienze nei professionisti. È una squadra che abbina organizzazione, qualità ad esperienza, quindi sarà complicato affrontare l'Empoli come in ogni stagione".

Ora inizia ad essere importante guardare la classifica o la strada maestra è sempre e solo la prestazione?

"Crediamo nella prestazione, soprattutto nel mettere ogni singolo giocatore nelle condizioni di migliorare allenamento dopo allenamento, partita dopo partita. I risultati devono essere figli di quello che riusciamo a fare sul campo. Per quello che i ragazzi hanno espresso in questi 2/3 di stagione mancano dei punti in classifica. Faremo i conti a maggio, ma la strada maestra è quella della prestazione e della qualità".