Roma Primavera, Guidi: "Contro il Verona servirà la nostra miglior versione. Dobbiamo avere qualità e intensità" (VIDEO)

Federico Guidi, allenatore della Roma Primavera, ha parlato ai canali ufficiali del club alla vigilia della sfida contro l'Hellas Verona, in programma domani alle ore 11 e valida per la venticinquesima giornata di campionato. Ecco le sue dichiarazioni: "Per fortuna nostra mancavano tantissimi calciatori, che erano impegnati con le rispettive nazionali. Quasi tutti hanno ottenuto l'accesso alle fasi finali e avranno l'opportunità di crescere ulteriormente in una competizione di livello. Sono belle esperienze da affrontare e che fanno migliorare. Dall'altra parte però abbiamo avuto difficoltà perché non è stato facile lavorare con pochissimi calciatori. Spero che sia stata una sosta migliorativa dal punto di vista mentale per prepararci al maglio in vista delle prossime partite. Aprile sarà un mese importantissimo".

Sta lavorando molto dal punto di vista mentale per evitare di pensare alla semifinale con l'Inter.

"Sì, ce lo siamo detti e ridetti nello spogliatoio e nella riunione tecnica. Dobbiamo essere bravi a preparare una partita alla volta perché sennò rischieremo di fare regali agli avversari. La nostra concentrazione massima deve essere sul Verona. Non dobbiamo guardare la classifica perché è una delle squadre che ha perso meno. Servirà la miglior Roma, ma non sarà facile. Tanti sono tornati oggi ma devono essere bravi a non staccare la concentrazione perché ci aspetta una partita difficile".

Il campo del Verona non aiuta le squadre di qualità.

"Ne abbiamo parlato perché ultimamente a Verona sono uscite svariate sconfitte e con tanti gol subiti. Giocare lì non è assolutamente facile. Dobbiamo avere intensità e qualità come dimostrato all'andata, quando il Verona ci mise in difficoltà ma Boer parò il rigore all'ultimo secondo".