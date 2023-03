Primavera, ROMA-NAPOLI 0-0: segui in tempo reale. Partenopei molto pericolosi (VIDEO)

Oggi alle ore 13 la Roma Primavera affronterà il Napoli nel match valido per la ventiduesima giornata di Serie A. I giallorossi non riescono ad avere continuità in questo 2023 e stanno faticando enormemente, infatti nelle ultime nove partite di campionato hanno ottenuto solamente due vittorie, due pareggi e cinque sconfitte. I ragazzi di Guidi sono scivolati al quinto posto in classifica, ma la vetta dista solamente cinque lunghezze. Il Napoli invece si trova al sedicesimo posto con 21 punti.

IL TABELLINO

ROMA: Del Bello; Silva, Faticanti, Pellegrini; Missori, Pisilli, Tahirovic, Cherubini; Pagano, Cassano; Majchrzak.

A disp.: Baldi, Razumejevs, Foubert-Jacquemin, Ivković, Vetkal, Padula, Misitano, D'Alessio, Ruggiero, Louakima, Falasca, Graziani, João Costa, Bolzan, Golič.

All.: Guidi

NAPOLI: Boffelli; Barba, Hysaj, Obaretin; Acampa, Alastuey, Gioielli, Marchisano; Sahli, Spavone; Pesce.

A disp.: Turi, Giannini, Rossi, Boni, Marranzino, Koffi, Nosegbe-Suško, Bonavita, Gningue.

All.: Frustalupi

Arbitro: Fiero. Assistenti: Pintaudi - Cataneo.

LA CRONACA DELLA PARTITA

Primo tempo

21' - Prova a suonare la carica Cassano, ma la sua conclusione viene murata dalla difesa del Napoli.

15' - Calcia Marchisano, Del Bello respinge in angolo.

12' - Altro enorme rischio per la Roma: Del Bello spazza, ma colpisce Pesce. La palla si impenna e termina nelle braccia del portiere giallorosso.

10' - Si affaccia in avanti la Roma: punizione di Pagano e girata di Faticanti, il pallone termina sul fondo.

7' - Ancora Napoli pericolosissimo. Sahli si libera in area e scarica per Gioielli, il quale va molto vicino al bersaglio. Roma in difficoltà.

4' - Prima conclusione del match: Sahli ci prova dal limite dall'area e spaventa Del Bello, ma la palla termina di poco fuori alla sinistra del portiere giallorosso.

1' - Al via il match.

PREPARTITA

12:55 - La Roma comunica la formazione ufficiale scelta da Guidi.