Roma Primavera: primo contratto da professionista per Graziani, il classe 2005 ha firmato un biennale

Primo contratto da professionista con la Roma per Leonardo Graziani, centrocampista classe 2005 che si sta dividendo tra Under 18 e Primavera. Come riportato dal sito dell'esperto di calciomercato, il diciottenne, accompagnato a Trigoria dai genitori e dall'agente Lara Palmegiani, ha firmato un accordo biennale con i giallorossi. Su Graziani nei mesi scorsi avevano messo gli occhi alcuni club stranieri, tra cui gli olandesi Psv e AZ Alkmaar, ma il classe 2005 ha sempre dato priorità alla Roma.

(gianlucadimarzio.com)

